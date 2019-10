Jude Ejiogu Others Make APC Campaign Council

The National Working Committee (NWC) of the All Progressives Congress (APC) has constituted and inaugurated the National Campaign Council for the Bayelsa State Governorship Elections scheduled for November 16, 2019 with former Imo APC guber Aspirant, Sir Jude Ejiogu among others.

The Council which excludes former Imo Governor, Sen Rochas Okorocha is saddled with the responsibility of ensuring that the Part wins the governorship election in the state.

According to a release signed by the party’s National Organizing Secretary,

Barr Emma Ibediro the 56 man Council is Chaired by Jigawa State Governor, Abubarka Badaru among other APC Governors, Senators, Party National Officers and Party Chieftains.

Name and Position

H.E. MOHAMMED ABUBAKAR BADARU

CHAIRMAN / GOV. JIGAWA STATE.

H.E. SIMON LALONG

GOV. PLATEAU STATE

H.E. ABDULLAHI UMAR GANDUJE

GOV. KANO STATE

H.E. BADARU ABUBAKAR

GOV. JIGAWA STATE

H.E. AMINU BELLO MASARI

GOV. KATSINA STATE

H.E. BABAGANA UMARA

GOV. BORNU STATE

H.E. BABAJIDE SANWO-OLU

GOV. LAGOS STATE

H.E. DAPO ABIODUN

GOV. OGUN STATE

H.E. ADEGBOYEGA OYETOLA

GOV. OSUN STATE

H.E. GODWIN OBASEKI

GOV. EDO STATE

SEN. OVIE OMO-AGEGE

DEP. SENATE PRESIDENT

HON. ALHASSAN DOGUWA

HOUSE LEADER – HoR

SEN. DR. ORJI UZOR KALU

CHIEF WHIP SENATE

HON. PETER AKPATASON

DEP. LEADER – HoR

HON. NKIRU ONYEJEOCHA

DEP. WHIP HoR

H.E. RT. HON. CHIBUIKE AMAECHI

HON. MINISTER

H.E. GODSWILL AKPABIO

HON. MINISTER

H.E. TIMIPRE SYLVA

HON. MINISTER

H.E. NIYI ADEBAYO

HON. MINISTER

FESTUS KEYAMO (SAN)

HON. MINISTER of STATE

H.E. SEN. JUBRILA BINDOW UMAR

FMR. GOV. ADAMAWA STATE

H.E. SEN. ABIOLA AJIMOBI

FMR. GOV. OYO STATE

H.E. SEN. IBRAHIM GEIDAM

FMR. GOV. YOBE STATE

HON. ADAMU FANDA

NAT. TREASURER

ALH. IBRAHIM MASARI

NAT. WELFARE SECRETARY

NTUFAM HILLIARD ETA

NAT. VICE CHAIRMAN S/S

BABATUNDE OGALA

NAT. LEGAL ADVISER

EMMA ENEUKWU

NAT. VICE CHAIRMAN S/E

VICTOR GIADOM

Ag. NAT. SECRETARY

HON. PREYE OSEKE

MEMBER HoR

HON. ISRAEL SUNNY-GOLI

MEMBER HoR

YEKINI NABENA

DEP. NAT. PUB. SECRETARY

FERDINAND ADIE

ZONAL ORG. SEC. S/S

CHIEF NELSON ONUBUOGU

EMPEROR CHRIS BAYWOOD IBE

MRS. RACHAEL AKPABIO

ZONAL WOMEN LEADER S/S

ZONAL YOUTH LEADER

SOUTH SOUTH

SIR JUDE EJIOGU

DR. NSIMA EKERE

SEN. JOHN OWAN ENOH

HON. TONYE COLE

CHIEF GREAT O. OGBORU

HON. DONALD OJOGO

H.E. CLEMENT EBIRI

DR. DAKUKU PETERSIDE

SEN. ANDREW UCHENDU

SEN. JOHN JAMES AKPANUDOEDEHE

OLURUNGUN OGHENEJEGA EMERHOR

DR. SAM SAM JAJA

SEN. FRANCIS ALIKIKHEMA

HON. PATRICK OBAHIAGBON

DR. CAIRO GODSON OJOUGBOH

SENATOR ITA ENANG

CHIEF AYIRI EMAMI

HON. HADIZA BALA USMAN

MRS STELLA OKOTETE